Дело о нападении на двух школьниц в Перми взял на контроль глава СКР Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении в Перми двух школьниц. Руководитель Следственного комитета страны поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрию Анащенко доложить о ходе проверки ЧП. Поручение находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео нападения мужчины на двух пятиклассниц около подъезда дома по Серебрянскому проезду. Как сообщает «Рифей», позже выяснилось, что пермяк хотел разобраться с обидчицами своей дочери, но обознался и совершил нападение на совершенно других школьниц. Родители пострадавших обратились в полицию.

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