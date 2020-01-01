Елена Синица Сотрудники ЧОПов пожаловались на недостаточное оснащение охраны школ и вузов Они предложили ряд мер, чтобы обезопасить учебные заведения Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Архив ИД «Компаньон»

Ассоциация «Координационный центр руководителей охранных структур Пермского края» опубликовала письмо, в котором предлагаются дополнительные меры по защите от террористических угроз образовательных учреждений.

В письме говорится, чтобы не повторялась трагедия 20 сентября, когда при нападении на ПГНИУ погибли шесть человек и более 40 пострадали, в первую очередь необходимо вернуть принцип «всё лучшее — детям». Авторы документа считают, что этот принцип должен стать приоритетом во всех сферах: строительстве, воспитании, образовании и т.д.

Также отмечается, что мнение охранных предприятий о том, как должны охраняться бюджетные объекты, никем не учитывается. В Перми представители отрасли не участвует в антитеррористических комиссиях и других подобных органах. Часто охрану ставят в заранее неприемлемые для выполнения задач условия, сообщается в письме.

При этом, в ассоциации говорят о ряде обязательных требований, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить учреждения.

В частности, видеонаблюдение должно быть организовано не только внутри, но и снаружи объекта с модулями «Распознание лиц», «В маске», «С оружием». Также в учреждении должны быть металлические входные двери с доводчиком и управлением электромагнитным замком высокой надёжности с рабочего места охранника.

Помимо этого, должны быть досмотровые металлорамки, ростовые роторные вертушки для прохода с возможностью блокирования с рабочего места охранника. Место охранника в свою очередь также должно быть защищено.

Кроме этого, обращается внимание и на то, что охрана не получает достойную оплату. В результате «бюджетные заказы на сегодня — рай для демпингёров».

Для решения проблемы ассоциация предлагает также ужесточить цензуру в интернете (особенно для детей), многократно повысить уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних, заняться укреплением авторитета учителя и повысить ответственность детей и их родителей за грубость в отношении учителя, Восстановить государственную (бесплатную) систему детского досуга.

Обращение подписали руководители 12 охранных предприятий Пермского края.

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