Чтобы в школах и вузах не стреляли СПЧ предложил кабмину новые правила безопасности в образовательных учреждениях России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После стрельбы в Пермском госуниверситете Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провёл консультации со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности. Итогом этой работы стали предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях, которые в понедельник, 4 октября, были направлены в правительство РФ.

Всего рекомендаций шесть. И главная — органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений, а также внести соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения паспорта безопасности образовательного учреждения.

Также в Совете предлагают скорректировать программы подготовки будущих педагогов и организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей. Учителя должны будут овладеть навыками по специальным разделам психологии, а также хорошо знать поведенческие алгоритмы в экстренных ситуациях.

В системе среднего и высшего образования должна быть разработана и принята концепцию психологической поддержки, предусматривающая комплекс мер по противодействию буллингу, выявлению детей и подростков с тенденциями развития негативного, агрессивного поведения и действенной работы с ними.

Кроме того, эксперты настаивают на усовершенствовании системы видеонаблюдения в городах, дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка.

Также в СПЧ считают необходимым пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия.

Ещё одна рекомендация — проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду насилия среди несовершеннолетних и героизацию лиц, совершающих насильственные действия.

Михаила Мишустина попросили изучить предложения, передать их профильным органам и «направить в адрес Совета свою позицию».

К безопасности учащихся в России стали вновь проявлять повышенное внимание после двух трагедий в учебных заведениях, произошедших в этом году. В мая стрельбу в казанской школе устроил Ильназ Галявиев, в результате погибли девять человек. А 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял шестерых, более 40 человек пострадали.

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