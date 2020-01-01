Елена Синица Строить новую сцену оперного театра начнут в ближайшую трёхлетку Завершить строительство планируется в 2026 году Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 2022 по 2024 год планируется начать строительство новой сцены театра оперы и балета им. П.И.Чайковского. Об этом говорится в проекте краевого бюджета на 2022-2024 годы, который внёс в Заксобрание глава региона Дмитрий Махонин.

Отмечается, что общая оценочная стоимость строительства объекта составляет 15 млрд руб.

Это на 4,65 млрд руб. больше, чем планировалось ранее.

Предполагаемый срок завершения работ — 2026 год.

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