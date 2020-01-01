В Перми компания оштрафована на 50 тыс. рублей за трудоустройство экс-министра сельского хозяйства Акционерное общество нарушило законодательство о противодействии коррупции Поделиться Поделиться Твитнуть

Оксана Бреднева

Константин Долгановский

В ходе проверки АО «Камтэкс- Химпром» сотрудники прокуратуры выявили нарушения в исполнении требований законодательства о противодействии коррупции при привлечении к работе бывшего государственного гражданского служащего Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, экс-глава минсельхоза Прикамья Оксана Бреднева 31 марта была избрана генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром»сроком на один год.

При этом сообщение о данном факте по предыдущему месту службы государственного гражданского служащего юридическим лицом направлено с нарушением 10-дневного срока.

По результатам проверки в отношении АО «Камтэкс-Химпром» возбудили дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи организации назначен административный штраф в размере 50 тыс. руб.





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