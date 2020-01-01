Мария Сыропятова Экс-глава минсельхоза возглавила АО «Камтэкс-Химпром» Оксана Бреднева избрана генеральным директором предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Оксана Бреднева

Константин Долгановский

Сегодня, 31 марта, экс-министр сельского хозяйства Оксана Бреднева была избрана генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром». Срок полномочий — с 1 апреля 2021 года до 31 марта 2022 года. Решение принято единогласно на заседании совета директоров предприятия (все семь участников голосования поддержали кандидатуру Бредневой).

Одновременно председателем совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» также без возражений избрана совладелец компании Алла Архангельская (согласно данным «Спарк-Интерфакс», ей принадлежит 17,3% доли компании). Одновременно Алла Архангельская является финансовым директором компании ООО «Роспласт», одного из партнёров АО «Камтэкс-Химпром».

Напомним, о том, что Оксана Бреднева покидает пост главы регионального минсельхоза и может возглавить АО «Камтэкс-Химпром», стало известно в конце прошлой недели.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева возглавляла с июня 2018 года. До этого назначения она работала в бизнесе: руководила ОАО «Камтэкс-Химпром», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», ООО «Колбасовъ», ООО УК «Гипсополимер», ООО «Тортолино».

АО «Камтэкс-Химпром» производит фталевый ангидрид (ФА), диоктилфталат (ДОФ), фумаровую кислоту (ФК), а также бензойную кислоту (БК). Предприятие является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе. Выручка компании, по итогам 2020 года, составила 2,1 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. меньше показателя 2019 года.

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