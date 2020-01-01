На фудкорте ТРК «Семья» установлен пункт контроля за соблюдением масочного режима Арендаторам, обслуживающих посетителей без средств защиты, будут предъявляться претензии Поделиться Поделиться Твитнуть

На фудкорте пермского ТРК «Семья» начал работу пункт контроля за соблюдением масочного режима, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

В обязанности дежурного сотрудника охраны входит предупреждает посетителей без масок о необходимости их использования и фотофиксация сотрудников кафе, обслуживающих клиентов, не имеющих средств защиты. В дальнейшем к арендаторам таких точек общепита обещают применять санкции.

Напомним, на оперштабе 28 сентября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе было решено с 4 октября ввести новые ограничения.

Так, посещать культурные, спортивные и другие массовые мероприятия можно будет только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о факте перенесённой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев.

Первоначально QR-коды планировалось ввести и для посещения кафе, ресторанов и других точек общепита, но по просьбе представителей бизнеса (в обмен на обещания усилить антиковидные профилактические меры) решение отложили.





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