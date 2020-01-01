Пермский стрелок перенёс ещё одну операцию
Врачи достали пулю из ребра
Тимур Бекмансуров, устроивший масс-шутинг в ПГНИУ, перенёс еще одну операцию. Врачи извлекли пулю, которая застряла у него в ребре. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Life.
Студент уже перенёс несколько хирургических вмешательств. Во время одного из них Бекмансурову ампутировали часть ноги. Потом у стрелка отказали почки, и он был подключён к аппарату гемодиализа. Состояние Бекмансурова до сих пор оценивается как тяжёлое.
Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории университетского кампуса и в двух учебных корпусах. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.
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