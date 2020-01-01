У цирка 30 сентября начнут раздавать QR-коды
Для их получения нужно сделать прививку «Спутником-Лайт»
В четверг, 30 сентября, на площади перед пермским цирком заработает ещё один передвижной пункт вакцинации. Все желающие смогут привиться антикоронавирусными вакцинами «Спутник-Лайт», «Спутник V» или вакциной против гриппа «Ультрикс Квадри». После прививки «Спутником-Лайт» горожанам тут же обещают выдавать QR-код вакцинированного. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
Как уточнили в ведомстве, «Спутник-Лайт» подходит для ревакцинации тех, кто более полугода назад привился «Спутником V». Кроме того, «Лайт» ставят перенёсшим реальный коронавирус, при этом с момента выздоровления должно пройти не менее шести месяцев.
Часы работы передвижного пункта с 10 до 18 часов. Для иммунизации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
QR-коды будут нужны для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка, туристических экскурсий.
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