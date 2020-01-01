У цирка 30 сентября начнут раздавать QR-коды Для их получения нужно сделать прививку «Спутником-Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 30 сентября, на площади перед пермским цирком заработает ещё один передвижной пункт вакцинации. Все желающие смогут привиться антикоронавирусными вакцинами «Спутник-Лайт», «Спутник V» или вакциной против гриппа «Ультрикс Квадри». После прививки «Спутником-Лайт» горожанам тут же обещают выдавать QR-код вакцинированного. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Как уточнили в ведомстве, «Спутник-Лайт» подходит для ревакцинации тех, кто более полугода назад привился «Спутником V». Кроме того, «Лайт» ставят перенёсшим реальный коронавирус, при этом с момента выздоровления должно пройти не менее шести месяцев.

Часы работы передвижного пункта с 10 до 18 часов. Для иммунизации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, решением оперштаба Пермского края в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе с 4 октября вводятся новые ограничения.





Так, посещать культурные, спортивные и другие массовые мероприятия можно будет только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о факте перенесённой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев.





Непривитые обязаны будут показать на входе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.

QR-коды будут нужны для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка, туристических экскурсий.









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