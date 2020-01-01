На «Пермской ярмарке» открывается мобильный пункт вакцинации от гриппа и COVID-19 Он будет работать по будням с 12 часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 29 сентября открывается ещё один пункт вакцинации от гриппа и COVID-19. Он начинает работу на втором этаже ВЦ «Пермская ярмарка» по адресу: шоссе Космонавтов, 59. Режим работы — будние дни с 12 до 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

В пункте можно поставить прививки вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», «Ультрика Квадри» (от гриппа).

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, ранее была анонсирована работа мобильных пунктов вакцинации в ТЦ «Планета», ТРК «Семья» и гипермаркете «Магнит Семейный» на ул. Светлогорской.

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