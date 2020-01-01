Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 В них также можно будет привиться от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Перми снова будут работать мобильные пункты иммунизации. Поставить прививку против COVID-19 и гриппа можно будет поставить по трём адресам. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Так, 30 сентября возобновит работу мобильный пункт в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Он будет находиться на первом этаже первой очереди комплекса. Часы работы: с 14:00 до 20:00





Также ждут желающих сделать прививку в ТЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б). Пункт расположен на первом этаже центра. Режим работы: 29, 30 сентября и 1 октября с 16 до 20 часов; а 2 и 3 октября - с 12 до 18 часов.





В ТРК «Семья» и ТЦ «Планета» вакцинироваться можно как «Спутником Лайт», так и «Ультриксом Квадри».





В гипермаркете «Магнит Семейный» по адресу: ул. Светлогорская, 15а, вакцинация препаратами «ГамКовидВак» («Спутник V»), «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри» пройдёт с 27 сентября по 1 октября с 11 до 18 часов; а также 2 и 3 октября с 9 до 13 часов.





При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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