Анна Брюханова Благоустройством Соснового бора в Перми займётся ООО «ПСК Билдинг» Цена контракта — 34,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён победитель аукциона на благоустройство ООПТ «Сосновый бор» в Кировском районе. По результатам рассмотрения единственной заявки работами займётся ООО «ПСК Билдинг». Стоимость договора составила 34,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, что аукцион на благоустройство ООПТ «Сосновый бор» объявило МКУ «Благоустройство Кировского района».

Подрядчик должен будет обустроить тротуары, заменить старые скамейки и урны и отремонтировать сеть освещения. На территории также установят парковые указатели и велопарковки, восстановят площадки для кормления белок, тропу для скандинавской ходьбы и комплексное место отдыха «Сказы большого леса».

Срок выполнения работ — до 15 ноября 2021 года.

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