Анна Брюханова
На благоустройство ООПТ «Сосновый бор» выделили 34,2 млн руб.
Срок выполнения работ — меньше двух месяцев
МКУ «Благоустройство Кировского района» объявило аукцион на благоустройство ООПТ «Сосновый бор». Информация появилась на сайте госзакупок.
Территория ограничена улицами Маршала Рыбалко, Сысольская, Кировоградская и Ямпольская. Проект разработан в рамках программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми». Начальная цена контракта — 43,2 млн руб. Срок подачи заявок — до 11:00 23 сентября. Сам аукцион проведут 27 сентября.
Подрядчик должен выполнить подготовительные работы — ликвидировать аварийные деревья, убрать старые урны и скамейки, вывезти строительный мусор. В перечне основных работ значится обустройство тротуаров с бордюрами, ремонт сети освещения. Территорию также снабдят парковыми указателями, велопарковками, цветниками, новыми скамейками и урнами. Отдельно подрядчик восстановит газоны, площадки для кормления белок, тропу для скандинавской ходьбы и комплексное место отдыха «Сказы большого леса».
Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 ноября 2021 года.
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