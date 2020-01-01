Анна Брюханова На благоустройство ООПТ «Сосновый бор» выделили 34,2 млн руб. Срок выполнения работ — меньше двух месяцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Благоустройство Кировского района» объявило аукцион на благоустройство ООПТ «Сосновый бор». Информация появилась на сайте госзакупок.

Территория ограничена улицами Маршала Рыбалко, Сысольская, Кировоградская и Ямпольская. Проект разработан в рамках программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми». Начальная цена контракта — 43,2 млн руб. Срок подачи заявок — до 11:00 23 сентября. Сам аукцион проведут 27 сентября.

Подрядчик должен выполнить подготовительные работы — ликвидировать аварийные деревья, убрать старые урны и скамейки, вывезти строительный мусор. В перечне основных работ значится обустройство тротуаров с бордюрами, ремонт сети освещения. Территорию также снабдят парковыми указателями, велопарковками, цветниками, новыми скамейками и урнами. Отдельно подрядчик восстановит газоны, площадки для кормления белок, тропу для скандинавской ходьбы и комплексное место отдыха «Сказы большого леса».

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 ноября 2021 года.

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