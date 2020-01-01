Елена Бардукова Высадка ценных пород деревьев и кустарников в Мотовилихе подешевела на 15 тыс. руб. Определён победитель аукциона Поделиться Поделиться Твитнуть

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Определён победитель конкурса на высадку деревьев и кустарников ценных видов в Мотовилихинском районе Перми. Единственным участником аукциона стала ИП Харитонова С.Н.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, индивидуальный предприниматель предложила цену в 2 млн 985 тыс. руб. при первоначальной цене контракта в 3 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик должен высадить в Мотовилихе 80 деревьев и 1,2 тыс. кустарников ценных видов. Работы должны быть завершены к 25 октября 2021 года.

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