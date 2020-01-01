Мария Сыропятова В Мотовилихе на посадку ценных пород деревьев и кустарников потратят 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Мэрия Перми в Мотовилихинском районе планирует высадить 80 деревьев и 1,2 тыс. кустарников ценных видов. Аукцион об этом объявлен на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) стоимость работ — 3 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 сентября 2021 года, а сами работы должны быть завершены подрядчиком к 25 октября 2021 года.

В планах районных властей высадить 9 колючих елей в сквере им. Розалии Землячки; 10 яблонь «Рудольф» или «Моккум» в сквере ул. Технической, 10; 16 сибирских яблонь на газоне по ул. Крупской, 68; 12 остролистных клёнов в саду на Северной дамбе; 24 западных туй в сквере у здания ул. Уральской, 93; а также 9 берёз бородавчатых на газонах по ул. Уинской.

На бульваре Гагарина от ул. Патриса Лумумбы до ул. Старцева должны появиться 480 колючих боярышников, на газонах по ул. Уинской — 36 барбарисов Тунберга, а также 276 кустарников вида дерен белый Сибирика Вариенгата. На газонах по улице Юрша к высадке планируется 36 барбарисов Тунберга, 389 кустарников вида дерен белый Сибирика Вариенгата, а также 20 серых спирей.

Перед посадкой деревья и кустарники должны быть продемонстрированы заказчику вместе с документами, подтверждающими их происхождение из питомника древесно-кустарниковых растений.

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