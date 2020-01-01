Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Понятно, что ничего не понятно Театры и концертные организации Перми пока не готовы работать с QR-кодами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Информация о скором введении QR-кодов о проведённой вакцинации или перенесённом заболевании для посещения массовых мероприятий, казалось бы, витала в воздухе, однако руководство пермских театров и концертных учреждений она застала врасплох.

Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин считает, что срок до 4 октября — это слишком мало, чтобы театры успели полностью подготовиться к грядущим изменениям. Тем не менее, он настроен решительно: по его словам, театр постарается известить о нововведении каждого зрителя, который приобрёл билет на сайте и оставил свои контактные данные. Если же зритель всё-таки придёт на спектакль с билетом и без QR, он сможет вернуть билет непосредственно перед спектаклем и получить полную, а не частичную денежную компенсацию. Более того: если зритель пропустил спектакль по болезни, он сможет сдать билет даже задним числом.

«Мы на стороне зрителя. Зритель ни в чём не виноват, мы готовы идти ему навстречу», — говорит Егор Мухин.

Практически слово в слово его мнение повторяет директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова. По её словам, сейчас театр ещё не принимает возврат билетов от зрителей без QR, но, когда будет получено соответствующее распоряжение от минкульта, будет принимать с полной компенсацией.

Алла Платонова считает необходимым напомнить зрителям, что кроме QR придётся предъявлять ещё и документ с фотографией, желательно паспорт, чтобы не было возможности воспользоваться чужим «куаром».

Зрителям младше 18 лет «куары» не нужны, но паспорта всё равно нужны, чтобы доказать, что 18 ещё не исполнилось.

По мнению Аллы Платоновой, сейчас вопросов больше, чем ответов. Непонятно, как организовать проверку билетов и кодов: либо у каждого контролёра должно быть два сканера — один для QR, другой для штрих-кода билета, либо на каждом входе должно стоять два контролёра. В любом случае это означает дополнительные затраты для театра и очереди на вход.

Директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев считает, что срок до 4 октября — вполне достаточный для проведения всех организационных мероприятий. Целевая аудитория этого театра — зрители младше 18 лет, им можно посещать театр без предъявления кода; взрослым зрителям без «куара» придётся дойти до кассы театра, написать заявление о сдаче билета и получить компенсацию.

В настоящее время специалисты краевого минкульта собирают вопросы от театров, чтобы к 1 октября составить рекомендации о том, как театрам и концертным залам работать в новой реальности.

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