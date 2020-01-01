Зрителей пустят на домашние матчи ХК «Молот» по QR-коду До сих пор игры хоккеистов проводились при пустых трибунах Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В Перми 29 сентября с 10-00 стартует онлайн-продажа билетов и абонементов на домашнюю серию матчей ХК «Молот». Стоимость билета — 350 руб. Цена абонемента на серию из трёх игр (29 сентября, 1 октября, 3 октября) — 900 руб.

До сих пор домашние игры пермской хоккейной команды из-за коронавирусных ограничений проводились при пустых трибунах.

Накануне оперштаб принял решение о введении QR-кодов при проведении культурных и спортивных мероприятий.

«Доступ на матчи в УДС «Молот» будет осуществляться только при предъявлении QR-кода о вакцинации и паспорта, — сообщили ТК ВЕТТА в пресс-службе «Молота». — В случае отсутствия QR-кода билеты возврату и обмену не подлежат».

Также на спортивном мероприятии будет действовать масочный режим. На каждом входе у болельщиков будут проверять температуру, если она окажется выше 37 градусов, то попасть на матч не удастся.





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