«Сатурн-Р» подал кассационную жалобу по делу о передаче школы в ЖК «Арсенал» Первое заседание назначено на 20 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа, споры о которой идут почти весь 2020 год

Администрация Перми

Арбитражный суд Уральского округа 23 сентября принял к рассмотрению кассационную жалобу «Строительно-монтажного управления № 3 «Сатурн-Р» на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, обязывающие застройщика передать мэрии Перми социальные объекты в ЖК «Арсенал».

Первое заседание назначено на 20 октября.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

Мэрия обратилась в суд и выиграло дело во всех инстанциях.

В начале сентября Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание школы в ЖК «Арсенал».

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