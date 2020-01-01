Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Политический куар Театральная общественность обсуждает причины отмены фестиваля «РемПуть» и его возможные перспективы Поделиться Поделиться Твитнуть

После того, как появилось известие об отмене фестиваля — театральной биржи «РемПуть», его участники и кураторы в социальных сетях обвинили оргкомитет фестиваля, руководителей площадки — «Завода Шпагина» и Министерство культуры Пермского края в цензуре.

Как рассказал в своём фейсбуке режиссёр Илья Мощицкий, первоначально было принято решение отменить одно из направлений фестиваля — «Театр, где сидят», где в программе был заявлен ровно один спектакль — «Файлы мёртвых славян» Ильи Мощицкого по пьесе Юрия Смирнова.

Илья Мощицкий, режиссёр:

«Отменён на фестивале «РемПуть» в Перми наш спектакль «Файлы мёртвых славян» на Заводе Шпагина. Официальная причина — ковид. При этом ковид не атакует лекции и спектакли на вокзале и остальные спектакли на заводе обходит стороной. Просто у нас самый ковидный спектакль о конфликте на юго-востоке Украины, звучащий мощнейшими поэтическими текстами Юрия Смирнова.

В связи с этим у меня возникает три вопроса:

1. Почему это сделано за два дня до вылета, при том что спектакль уже был показан год назад и о его свойствах всем было известно?

2. Это акт цензуры или самоцензуры?

3. Поедут ли коллеги работать на фестиваль, на котором так небезопасно?»

Тут же откликнулась Элина Куликова, автор спектакля «Суррогатность», который должен был быть показан в направлении «Театр без актёров». Она заявила, что в сложившейся ситуации не считает возможным принять участие в фестивале.

Завязалась активная переписка, кураторы начали уговаривать участников не снимать свои проекты из программы… И тогда фестиваль отменили вообще. Кто именно отменил — неизвестно. Кураторов и участников просто поставили перед фактом: худрук «РемПути» Владимир Гурфинкель сообщил, что его информировал об отмене «кто-то наверху». Причина — ковид.

Переписка заинтересованных лиц возобновилась с новой силой: участники возмущены поступком оргкомитета, который вместо того, чтобы усиливать антиковидные меры на заводе, отменяет событие менее чем за неделю до начала; жалуются, что «целый год пахали» ради этого фестиваля, что сняли жильё в Перми и вложили в проекты собственные деньги.

Владимир Гурфинкель отрицает политическую подоплёку решения об отмене фестиваля. По его словам, спектакль «Файлы мёртвых славян» был ещё год назад доведён до генерального прогона, записан на видео и показан всем, кто принимает решения; протестов этот проект не вызвал:

«Если бы причиной отмены фестиваля был этот спектакль, его запретили бы ещё год назад и в этом году не стали пытаться повторить».

Что же касается самого факта отмены события, то Гурфинкель признаётся, что он так расстроен, что хочет «выть волком и топать ногами». Режиссёр считает «РемПуть» лучшим проектом из всех, что он задумал в Перми, самым актуальным и важным. Участников его он характеризует как «поколение не завтрашнего, а послезавтрашнего дня», а просветительскую программу — потрясающей и неповторимой. Однако он признаёт, что после двух отмен — в прошлом и в нынешнем году — реанимировать фестиваль на будущий год будет крайне трудно.

«Мы приложили колоссальные усилия, чтобы оживить прошлогодний проект, — говорит Гурфинкель. — Оживить его второй раз не получится. Если в будущем году будут средства и политическая воля, «РемПуть» надо будет делать заново с новыми участниками и новыми спектаклями». В то же время режиссёр делится опасениями, что «сегодня Перми не нужно современное искусство».

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отказался подробно комментировать причины отмены фестиваля, сославшись на рост заболеваемости ковидом.

Директор проектного офиса «Завод Шпагина» Вера Цыпуштанова сейчас занята закрытием всех договоров, связанных с фестивалем «РемПуть». По её словам, все затраты, понесённые участниками в рамках выполнения договоров, будут компенсированы.

Среди теорий о причинах отмены «РемПути» есть довольно правдоподобная «версия завтрашнего дня»: ожидается, что 28 сентября на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции будет введён вход на все зрелищные мероприятия по предъявлению QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании. В этом случае большие театры и концертные залы пустыми не останутся, даже если три четверти их публики не смогут предъявить этот код, а вот «РемПуть», где некоторые аудитории рассчитаны на пару десятков зрителей, может пройти впустую. При этом мероприятие довольно затратное, и сейчас уже надо было бы арендовать оборудование, массово завозить людей и так далее. Чтобы минимизировать напрасные затраты, было решено отменить фестиваль, не дожидаясь завтрашнего оперштаба.

Но это не более чем версия.

Между тем, по словам Владимира Гурфинкеля, краевой минкульт уже заложил на будущий год финансирование «РемПути» и намеревается развивать этот фестиваль как один из проектов к 300-летию города.





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