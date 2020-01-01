Театральный фестиваль «РемПуть» в Перми отменён Причина — рост числа заболевших коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Координаторы театрального фестиваля-биржи «РемПуть» сообщили в соцсетях об отмене мероприятия. Причина — ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Пермском крае.

«На подготовку и репетиции было потрачено много усилий и времени, но мы понимаем, что сейчас здоровье всех участников ситуации — кураторов, режиссёров, продюсеров, музыкантов, актёров, танцоров и, конечно, зрителей — важнее. Мы не хотим рисковать и подвергать этому риску других», — говорится в сообщении.

Фестиваль «РемПуть» должен был состояться с 1 по 4 октября в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Организаторы заявляли от девяти до одиннадцати оригинальных разноформатных спектаклей, программу лекций и мастер-классов.

Из-за коронавируса «РемПуть» отменяется уже второй год подряд.

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