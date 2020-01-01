Елена Синица Руководители театров и концертных организаций края поддержали введение QR-кодов Они считают, что это поможет вернуть 100% продажу билетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Руководители театров и концертных организаций Перми обратились к губернатору края Дмитрию Махонину с открытым письмом. В нём они высказывают переживания из-за растущей заболеваемости COVID-19. Они обеспокоены, что учреждения культуры закроют для зрителей, как и в прошлом году. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

«Опять становится возможным повторение сценария прошлого года, когда учреждения культуры уходили на карантин, полностью приостанавливая свою творческую деятельность, — поясняется в обращении. — Выход из сложившейся ситуации, который позволит вернуться к нормальной жизни один — сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Только там мы вернём зрителя в зал и будем уверены в завтрашнем дне».





Подписавшиеся под обращением отмечают, что система QR-кодов позволила бы вернуть 100% продажу билетов и ходить в «в концертно-театральный зал, не думая о том, что ты сможешь заразиться сам или принести инфекцию своим близким».





Авторы обращения отмечают, что проведение C0VID-free мероприятий практикуется во всём мире. Они подчёркивают, что это успешный опыт и «есть все условия, чтобы реализовать его и у нас».





Свои подписи под письмом поставили руководители Театра-Театра, Театра оперы и балета, Пермского ТЮЗа, Театра кукол, Балета Евгения Панфилов, Театра «У Моста», Пермской филармонии, ПДНТ «Губерния», Академического хора «Млада», «Пермконцерта», ДК им. С.М. Кирова, ДК «Искра», ДК им. А.Г. Солдатова.





Ранее в поддержку QR-кодов выступили медики.

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