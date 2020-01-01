Олеся Максименко Главврачи Прикамья попросили принять меры по увеличению заинтересованности жителей в вакцинации В том числе — посещение мероприятий только привитыми или переболевшими COVID-19 гражданами Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения региона обратились к губернатору Пермского края с открытым письмом, в котором выражают обеспокоенность тем, что в Прикамье с конца июня не удаётся стабилизировать ситуацию с коронавирусом, а пациенты с хроническими заболеваниями недополучают внимание со стороны медработников.

В письме говорится, что в июле-сентябре количество обращений за неотложной помощью увеличилось в девять раз. При этом текущий штамм обладает высокой заражаемостью и характеризуется более тяжелым течением. Персонал больниц работает на пределе своих сил, а жители пренебрегают мерами собственной безопасности, регулярно посещая места с высокой концентрацией людей, не соблюдая социальную дистанцию и без средств индивидуальной защиты.

В связи с этим главврачи просят правительство региона принять меры по увеличению заинтересованности населения, особенно жителей старше 60 лет, в вакцинации. В том числе — рассмотреть возможность посещения различных мероприятий только привитыми или переболевшими коронавирусом в течение последних шести месяцев гражданами.

Напомним, в четверг, 23 сентября, члены оперштаба предложили ввести обязательное предъявление QR-кодов, сертификатов о вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев при посещении общественных мест. Если предложение будет поддержано, это позволит даже ввести некоторые послабления. Например, разрешить проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и снять ограничение по наполняемости зрительных залов.





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