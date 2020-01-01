Олеся Максименко В Пермском крае могут ввести QR-коды для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий Новые ограничительные меры связаны с ростом числа заболевших коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе заседания оперштаба по противодействию распространения коронавируса было принято решение проработать вопрос о внедрении QR-кодов для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий. Необходимость новых мер обусловлена ростом заболеваемости в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По слова главы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, уровень заражённости коронавирусом держится на высоком уровне, а с 15 сентября наметилась тенденция к росту. Сейчас к нему присоединился и сезонный рост случаев ОРВИ.

«При этом отмечу, что в регионе циркулирует дельта-штамм (B.1.617.2, вариант SARS-CoV-2). Он отличается от других повышенной заразностью и очень быстро распространяется», — объяснил Виталий Костарев и добавил, что выявляется всё больше случаев заболевания у школьников, болеют целыми семьями. В связи с этим региональный Роспотребнадзор «оценивает сложившуюся в регионе эпидемическую обстановку, как крайне неудовлетворительную».

В качестве кардинальных мер в ходе обсуждения предлагались полное закрытие учреждений культуры, заведений общепита, детских игровых комнат, отмена любых массовых мероприятий.

Чтобы их избежать, члены оперштаба предложили ввести обязательное предъявление QR-кодов сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев при посещении общественных мест. Если предложение будет поддержано, это позволит даже ввести некоторые послабления. Например, разрешить проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и снять ограничение по наполняемости зрительных залов.

Вопрос о введении данных мер обсудят на ближайшем заседании оперштаба.

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