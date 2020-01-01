Прощание с Сергеем Сарапульцевым состоится 25 сентября Похоронят полковника юстиции на Северном кладбище Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Сарапульцев

Следственный комитет России

Прощание с руководителем следственного управления СКР по Пермском краю Сергеем Сарапульцевым состоится 25 сентября с 12 до 14 часов в КДЦ по адресу: ул. Куйбышева, 14. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Похоронят полковника юстиции на Северном кладбище Перми.

«Ушел из жизни замечательный человек, ответственный и компетентный руководитель. Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан. Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю», — говорится в сообщении.

Глава СУ СКР по Пермскому краю ушёл из жизни 23 сентября.

Редакция «Нового компаньона» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Сарапульцева.

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