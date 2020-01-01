Анна Брюханова Анастасия Крутень: «Если количество пациентов продолжит расти, качество помощи будет снижено» Эпидемиологический порог по ОРВИ за прошлую неделю превышен на 142% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 24 сентября, на брифинга глава краевого минздрава поддержала обращение главврачей пермских больниц к Дмитрию Махонину с просьбой ужесточить меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Ситуация действительно очень серьёзная. С июня текущего года мы находимся на пике заболеваемости, который нам не удаётся снизить. Это привело к тому, что более 6000 коек перепрофилированы под больных коронавирусом и, соответственно, выведены из оказания плановой медицинской помощи, — комментирует ситуацию министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

Причина, по которой главврачи направили обращение именно сейчас, по мнению Крутень, обусловлена вспышкой заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю в Пермском крае выявлено порядка 30 тысяч случаев заболевания, что обычно характерно для февральской статистики.

— Мы отвечаем за организацию медицинской помощи. Понятно, что ресурсы конечны. Есть два «золотых» правила. Первое — это разобщение, то есть изоляция. Второе — это вакцинация. С появления первых вакцин это было самое эффективное средство для предотвращения любых вспышечных заболеваний. Так мы спаслись от чёрной оспы, полиомиелита. То же самое касается и коронавируса. Если количество пациентов продолжит расти, качество и доступность помощи для конкретных людей будет снижено, — добавляет министр.

Глава пермского Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что сейчас в регионе наблюдается рост числа заболевших по трём вирусам — COVID-19, гриппа и ОРВИ:

— Успокоить население я не смогу. Ситуация очень плохая. Мы входим в сезон ОРВИ на высоких цифрах ковида. Эпидемиологический порог по ОРВИ за прошлую неделю у нас превышен на 142%. И мы неделя к неделе прибавляем по 40%. Это колоссальные цифры. Самая большая прибавка заболевших среди школьников — 7 лет и старше.

Напомним, что в этом году ожидается сочетанная инфекция гриппа и COVID-19. Министр здравоохранения Пермского края указывает, что такое заболевание может быть смертельно опасно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.