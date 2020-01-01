Анна Брюханова «В этом сезоне возможна микст-инфекция» Эксперты об опасности гриппа в период пандемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты спрогнозировали появление микст-инфекции в Прикамье. Во время прямого эфира 7 сентября медицинские эксперты края обсудили опасность приближающейся эпидемии гриппа в условиях пандемии COVID-19.

На встрече присутствовали главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев и заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

Внимание, микст-инфекция!

«Микст-инфекция, в нашем случае, — сочетание новой коронавирусной инфекции и сезонного вируса гриппа. В предстоящий сезон будут циркулировать четыре линии вируса типа А и Б. Эти вирусы уже встречались на нашей территории и прогнозируются для европейского региона. Поэтому эти штаммы предусмотрены в нашей вакцине, которая уже поступила в регион», — сообщил главный внештатный эпидемиолог Владислав Семериков.

Эксперт также отметил, что сочетанная инфекция представляет опасность из-за тяжести протекания заболевания и возможных осложнений на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Осторожно, грипп!

Ситуация в грядущем сезоне может осложниться ещё тем, что в феврале-марте текущего года на территории всей европейской части России не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом.

Так как непосредственного контакта с вирусом не было, отметил Виталий Костарев, иммунитет к гриппу не формировался, и к декабрю, когда традиционно происходит подъём заболеваемости, эксперты ожидают серьёзный рост количества инфицированных.

«Вирусы борются за своё существование. В прошлом году коронавирусная инфекция вытеснила грипп. Но из-за развёрнутой сегодня вакцинации от COVID-19 вирус подвергается адаптационной изменчивости и не может проявлять прежнюю активность. Происходит смена биологических возбудителей. На этой волне появляется вирус гриппа, который не циркулировал ранее», — добавляет Владислав Семериков.

Что делать?

Как поясняют эксперты, избежать серьёзных последствий и предотвратить масштабную эпидемию гриппа и микст-инфекции в Пермском крае можно с помощью вакцинации. Как делать две прививки — от гриппа и от короновируса — рассказал главный внештатный эпидемиолог Прикамья:

«Если вы ещё не привились от COVID-19, то лучше сначала привиться от коронавируса, а затем и от гриппа. Вирус гриппа также является «входными воротами» для бактериальной инфекции, например, пневмокока. Поэтому для группы риска было закуплено более 40 тысяч доз вакцины от пневмококка, которая хорошо сочетается с препаратом «Ультрикс» от гриппа».

Кстати

Во время прямого эфира также обсудили случаи заболеваемости ОРВИ. По данным краевого Роспотребнадзора, в период с 30 августа по 5 сентября в Прикамье зарегистрировано 17,2 тысячи случаев ОРВИ, что на 6,6% выше, чем на предыдущей неделе. Но эксперты пока не говорят об эпидемии — показатель составляет 66 инфицированных на десять тысяч человек населения. Это в два раза меньше, чем в период сезонного роста заболеваемости.

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