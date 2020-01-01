В Пермском крае превышен эпидпорог по ОРВИ За неделю зарегистрировано 17,2 тыс. случаев заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 августа по 5 сентября в регионе зарегистрировано 17,2 тыс. случаев ОРВИ, что на 6,6% выше чем за предыдущую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Зафиксировано превышение эпидемического порога среди взрослых и незначительное превышение среди детей в возрасте от 0 до 6 лет.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют риновирусы и респираторно-синцитиальная инфекция. Вирусы гриппа не обнаружены.

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