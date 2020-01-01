Мария Сыропятова Вход без преград Почему на пунктах пропуска пермского университета в день трагедии не работали турникеты Поделиться Поделиться Твитнуть

После стрельбы в ПГНИУ 20 сентября в соцсетях многие начали обвинять университет в недостаточных мерах безопасности. Один из аргументов — неработающий турникет на пункте пропуска со стороны ул. Данщина. Отсюда Тимур Бекмансуров беспрепятственно попал на территорию кампуса. «Новый компаньон» решил разобраться, почему турникеты при входе на территорию вуза отключили ещё десять лет назад.

Без спроса

Корпуса большинства российских университетов расположены в центрах городов не компактно, многие удалены друг от друг на большие расстояния. Поэтому турникеты с пропускной системой ставят на входе в каждое здание. Также и в Пермском университете (в восьмом корпусе, куда зашёл нападавший, турникет работал, вооруженный студент просто перешагнул его).

Хотя с точки зрения расположения ПГНИУ — исключение. Почти все здания расположены компактно в четырёх кварталах, близко друг от друга. Причём так, что технически вроде бы легко обнести территорию забором и установить турникеты с проверкой документов на двух или трёх пропускных пунктах, а не внутри зданий. Но на деле всё оказалось сложнее.

Формально участки улиц Букирева и Генкеля между улицами Данщина, Дзержинского и железнодорожными путями не являются собственностью университета. Хотя университет их и содержит. Это подтвердили в ПГНИУ. Иными словами, право пользования ими есть у всех граждан, поэтому ограничить вход в университет для тех, у кого нет студенческого билета или удостоверения сотрудника, в ПГНИУ не могли. Все ограничения начинали работать только на входе в каждый корпус. В пресс-службе университета говорят, что ровно по этой причине было невозможно установить на пунктах пропуска на территорию рамки с металлоискателями или проверять документы.

В мэрии Перми уточнили, что участок улицы Генкеля от улицы Данщина до улицы Букирева находится в федеральной собственности. Остальные участки улицы Генкеля от улицы Букирева до улицы Дзержинского, а также улица Букирева от железнодорожной ветки до улицы Дзержинского «свободны от прав третьих лиц»: ими распоряжается администрация Перми.

Попытка была

В конце декабря 2009 года в университете установили два пункта пропуска с турникетами на территорию со стороны Данщина и Дзержинского. Без пропуска на территорию зайти стало нельзя. Работники рядом расположенных предприятий начали жаловаться, что им теперь нужно обходить территорию университета. А это не удобно. Официально на приказ университета подал жалобу правозащитник Денис Галицкий. Прокуратура Дзержинского района Перми выдала предписание, в результате был принят новый приказ, разрешивший свободный вход на территорию университета всем желающим. Таким образом, пропускная система с турникетами на входах на территорию успела проработать только полгода, до мая 2010 года.

В пресс-службе университета пояснили, что потом неоднократно пытались решить вопрос, но каждый раз безуспешно.

Эксперты говорят, что в принципе университет мог попытаться получить в собственность участки улиц Букирева и Генкеля внутри кампуса. Но попытки, скорее всего, не увенчались бы успехом.

— Для этого нужно обратиться в администрацию Перми за разработкой нового проекта планировки территории, предполагающего прохождение красных линий по границе территории университета, — отмечает Лилия Ширяева. — После разработки проекта он должен был бы пройти публичные слушания. На них общественники, скорее всего, пришли бы заявить свои интересы, что привело бы только к очередному скандалу.

В мэрии Перми ответили на запрос «Нового компаньона», что утверждённая документация по планировке территории кампуса университета, в том числе разработанная ПГНИУ, отсутствует. Однако, за последние годы, как минимум дважды университет предпринимал попытки подготовить проекты межевания. Первая попытка была одобрена городской администрацией в апреле 2018 года, а вторая в ноябре 2020 года. В последнем случае на основании заявления Натальи Бобылевой, действующей в интересах ПГНИУ, подготовлено распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми 18 ноября 2020 года «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Окулова, ул. Сергея Данщина в Дзержинском районе города Перми». Разработка проекта пока не завершена.

Стрельбу бы это не остановило

«Та трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство, — в целом оценил ситуацию с безопасностью в вузах ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. - На вопрос нужно смотреть комплексно и с большим количеством специалистов». В пресс-службе ПГНИУ ответили «Новому компаньон», что в университете продолжают анализировать ситуацию и пока воздерживаются от подробных комментариев.

Уже после трагедии Денис Галицкий пояснил «Новому компаньону», что по-прежнему считает странной идею огораживания университетов заборами и запретов на вход на их территорию обычных горожан. По его мнению, если бы турникеты на пунктах пропуска работали и для прохода через них нужно было бы использовать пропуск, то могло погибнуть больше людей.

— Если бы этот стрелок хотел бы убить больше людей, то он просто бы встал у пропускного пункта. Они концентрируют людей, поэтому чем меньше пропускных пунктов, тем меньше концентрация. По большому счёту их вообще стоит убрать, — считает Галицкий.

По его мнению, лучше было бы увеличить число проходов на территорию университета. «Например, раньше со стороны улицы Дзержинского было несколько проходов, а теперь только один».

По словам эксперта по безопасности, ни проверка в пунктах пропуска документов, ни рамки металлоискателей на нём, существенно не поменяли бы расклад во время стрельбы в ПГНИУ 20 сентября:

— Поскольку он студент университета, то он прошёл бы по своему пропуску, скорее всего, положив оружие в сумку. В этом случае стрельба бы началась уже на территории университета. Если бы на пункте пропуска была бы включенная рамка металлоискателя, то он, скорее всего, сначала бы расстрелял охранника и пошёл бы дальше. Все, что может в принципе сделать охранник в подобной ситуации — нажать тревожную кнопку.

При этом, по мнению эксперта, вариант оснащения школ и вузов вооружённой охраной Росгвардии не реалистичен, поскольку выглядит очень дорогим.

Напомним, 24 сентября глава СКР Александр Бастрыкин дал жёсткую оценку действиям персонала ПНГИУ в день трагедии.









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