Елена Синица Александр Бастрыкин: «Персонал ПГНИУ не имел чёткого алгоритма действий» Глава СК дал первую оценку действиям администрации вуза в экстремальной ситуации Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Персонал и администрация Пермского госуниверситета (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, приведшая к человеческим жертвам, не обладали чётким алгоритмом действий в экстремальных ситуациях. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин .

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — сказал он.

Бастрыкин отметил, что ещё после трагедии в Казани, руководство образовательных учреждений по всей стране обязали усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, тревожные кнопки, наладить взаимодействие со всеми правоохранительными органами.

«Однако этого сделано не было», — добавил Александр Бастрыкин.

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