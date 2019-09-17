Первое заседание Заксобрания нового созыва состоится 30 сентября Гордума соберётся на следующий день Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», депутаты Законодательного собрания Пермского края IV созыва соберутся на первое заседание в привычный для себя четверг, 30 сентября.

Накануне крайизбирком вручит им удостоверения избранных депутатов. На заседании выберут спикера и представителя в Совет Федерации. Предполагается, что выбор будет прежним: председателем останется Валерий Сухих, а сенатором — Алексей Пушков. Мандат Пушкова в Заксобрании перейдёт к следующему в группе кандидату, президенту ПАО «Морион» Георгию Ткаченко.

На следующий день, 1 октября, состоится заседание Пермской городской думы VII созыва.

Напомним, выборы в краевой и городской парламенты состоялись 17-19 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.