Первое заседание Заксобрания нового созыва состоится 30 сентября
Гордума соберётся на следующий день
Как стало известно «Новому компаньону», депутаты Законодательного собрания Пермского края IV созыва соберутся на первое заседание в привычный для себя четверг, 30 сентября.
Накануне крайизбирком вручит им удостоверения избранных депутатов. На заседании выберут спикера и представителя в Совет Федерации. Предполагается, что выбор будет прежним: председателем останется Валерий Сухих, а сенатором — Алексей Пушков. Мандат Пушкова в Заксобрании перейдёт к следующему в группе кандидату, президенту ПАО «Морион» Георгию Ткаченко.
На следующий день, 1 октября, состоится заседание Пермской городской думы VII созыва.
Напомним, выборы в краевой и городской парламенты состоялись 17-19 сентября.
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