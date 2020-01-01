Елена Синица В состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми включены шесть новых членов Большинство — представители ресурсоснабжающих компаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Презентация логотипа к 300-летию Перми

Согласно указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми внесены изменения. В него включены еще шесть человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В числе новых членов оргкомитета первый замруководителя администрации — руководитель аппарата администрации губернатора и правительства региона Елена Анисимова, директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, главный управляющий директор «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов, директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.





Напомним, состав краевого оргкомитета был утверждён в июле этого года.

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