Елена Бардукова Утверждён состав краевого оргкомитета по подготовке к юбилею Перми Возглавил его губернатор Прикамья Дмитрий Махонин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале правовой информации размещён указ губернатора Пермского края «О создании регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Перми».

В задачи регионального комитета входят разработка предложений и выработка конструктивных подходов к подготовке и проведению юбилея города, оперативное рассмотрение вопросов, взаимодействие с общественностью, предприятиями и организациями, привлечение предпринимателей и представителей науки и искусства.

Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал или по мере необходимости.

Возглавил региональный оргкомитет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, его заместителями назначены зампред краевого правительства Дмитрий Самойлов и мэр Перми Алексей Дёмкин.

Секретарём назначена директор АНО «Агентство новых технологий» Вера Цыпуштанова.

В состав оргкомитета вошли министра транспорта Андрей Алякринский, гендиректор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольга Андрианова, гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина, руководитель Пермского регионального отделения общероссийской общественной молодёжной организации Алексей Блюмин, заместитель генерального директора ООО «Лукойл-Пермь» по связям с общественностью Алёна Булатецкая, министр по туризму и молодёжной политике Юлия Ветошкина, депутат Заксобрания региона Армен Гарслян, директор по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг» Гавриил Гордеев.

Также в число членов комитета вошли председатель Пермского крайсофпрофа Михаил Иванов, управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, министр образования и науки региона Раиса Кассина, директор проектного офиса представительства Пермского края при правительстве РФ аппарата правительства региона Антон Клепиков, гендиректор телекомпании «Рифей-Пермь» Анна Климова, зампред правительства — министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев, министр строительства региона Андрей Колмогоров, руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, председатель Совета ветеранов Пермского края Надежда Максютенко, временно исполняющий полномочия председателя Пермской думы Дмитрий Малютин, председатель правления организации «Пермское землячество» Григорий Меньшиков, глава Пермской митрополии Николай Немцов, руководитель пермского отделения «Сбербанка России» Константин Подвальный, и о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, председатель краевого Заксобрания Валерий Сухих, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, министр финансов региона Екатерина Тхор, врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов, депутат Заксобрания Павел Черепанов, министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова, зампред правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов и директор пермского филиала ВГТРК Игорь Южанинов.

Первое заседание регионального оргкомитета запланировано на 15 июля.

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