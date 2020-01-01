Мария Сыропятова Федеральная сеть по продаже шаурмы собирается зайти в Пермь Торговая точка будет открыта по франшизе Поделиться Поделиться Твитнуть

Российская сеть «Донер 42» / Фото: behance.net

Российская сеть «Донер 42» открывает своё заведение в Перми. Об этом изданию Inc.Russia рассказал основатель сети «Додо Пицца» Фёдор Овчинников.

По его словам, в ближайшее время за пределами Москвы должны появиться первые точки по продаже шаурмы «Донер 42» (входит в Dodo Brends).

Среди городов — Пермь, Ульяновск, Ростов-на-Дону и Невинномысск. Все точки открываются по франшизе.

Напомним, что в июне 2021 года в компании объявили конкурс о поиске партнёров в российских регионах. Среди условий — льготный роялти в 0,5% от выручки в первые три года работы, инвестиции в локальную рекламу не менее 1,5 млн руб., а также отсутствие первоначального взноса.

Сообщалось, что в результате было отобрано 20 заявок.

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