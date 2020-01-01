Мария Сыропятова Сеть магазинов «Монетка» в Перми оштрафовали на 100 тыс. руб. Юрлицо нарушило противоэпидемический режим Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Элемент-трейд», юрлицо торговой сети «Монетка», было оштрафовано на 100 тыс. руб. Об этом решении суда Свердловского района Перми сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В магазинах в Перми на ул. Братской, 10, ул. Холмогорской, 4б, ул. Старцева, 155 специалистами ведомства были зафиксированы нарушения противоэпидемических мер. В том числе — отсутствие перчаток на сотрудниках и работающих устройств по обеззараживанию воздуха в торговых залах.

В результате был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. В сообщении Роспотребнадзора по Пермскому краю говорится, что «Элемент-трейд» не обжаловал решение суда Свердловского района.

Напомним, что после начала пандемии торговые точки по всей России, в том числе и в Перми, начали проверять на соответствие противоэпидемическому режиму. Наиболее частым нарушением стало отсутствие в торговых залах бактерицидных рециркуляторов воздуха.

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