Елена Бардукова Опубликованы списки избранных депутатов Пермской городской думы Больше всего мандатов получила «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Перми опубликовала результаты выборов в Пермскую городскую думу по единому краевому избирательному округу.

«Единая Россия» получила шесть мандатов, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия — За правду» — два, ЛДПР и «Новые люди» — по одному.

«Единая Россия»

1. Алексей Дёмкин

2. Дмитрий Антонов

3. Галина Соколова

4. Наталья Мельник

5. Наталья Ушакова

6. Даниил Морозов

КПРФ

1. Ксения Айтакова

2. Владимир Чулошников

3. Геннадий Сторожев

4. Илья Власов

«Справедливая Россия — За правду»

1. Вероника Куликова

2. Эдуард Мирзамухаметов

ЛДПР

1. Владимир Жириновский

«Новые люди»

1. Алексей Овчинников

Как отмечают в избиркоме, Наталья Ушакова получает мандат вместо Олега Бурдина, избранного по одномандатному округу №14, Эдуард Мирзамухаметов — вместо Дмитрия Фёдорова, победившего в округе №20.

Добавим, ранее стало известно, что Вероника Куликова, Ксения Айтакова и Владимир Чулошников были избраны по спискам в Законодательное собрание Пермского края. Поэтому их места, вероятно, будут переданы другим кандидатам.

Победителями в одномандатных округах на выборах в Пермскую городскую думу стали:

№1 — Тимофей Чащихин (32,69%)

№2 — Максим Спиридонов (35,17%)

№3 — Владимир Плотников (34,17%)

№4 — Михаил Черепанов (44,58%)

№5 — Сергей Захаров (37,83%)

№6 — Дмитрий Малютин (41,68%)

№7 — Василий Кузнецов (34,22%)

№8 — Арсен Болквадзе (48,66%)

№9 — Роман Пономарёв (32,17%)

№10 — Наталья Рослякова (43,51%)

№11 — Татьяна Шестакова (26,02%)

№12 — Александр Колчанов (33,45%)

№13 — Ирина Горбунова (40,62%)

№14 — Олег Бурдин (43,39%)

№15 — Владимир Манин (36,02%)

№16 — Владимир Молоковских (28,43%)

№17 — Эдуард Гараев (32,65%)

№18 — Сергей Стенно (34,24%)

№19 — Алексей Оборин (34,43%)

№20 — Дмитрий Фёдоров (36,64%)

№21 — Николай Булатов (32,70%)

№22 — Алексей Раев (33,86%)





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