Елена Синица

Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Пермь

Он заслушает доклады о ходе расследования трагедии в ПГНИУ

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Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин
  Следственный комитет России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь.

«Самолет с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми», — сообщили агентству.

Александр Бастрыкин посетит место трагедии и заслушает доклады о ходе расследования.

Ранее стало известно, что следственно-оперативную бригаду по делу возглавил следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Ранее он расследовал такие резонансные дела, как пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», крушение теплохода «Булгария» и др.

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