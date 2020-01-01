Елена Синица Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Пермь Он заслушает доклады о ходе расследования трагедии в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь.

«Самолет с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми», — сообщили агентству.





Александр Бастрыкин посетит место трагедии и заслушает доклады о ходе расследования.





Ранее стало известно, что следственно-оперативную бригаду по делу возглавил следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Ранее он расследовал такие резонансные дела, как пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», крушение теплохода «Булгария» и др.

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