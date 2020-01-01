Олеся Максименко Четверо пострадавших при стрельбе в ПГНИУ подключены к аппаратам ИВЛ Все семь перевезённых в Москву пациентов находятся в тяжёлом состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доставленные в Москву спецбортом МЧС пострадавшие в чрезвычайном происшествии в ПГНИУ находятся в тяжёлом состоянии, четверо подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба Минздрава России.

На данный момент пострадавшие продолжают лечение в НМХЦ им. Пирогова, НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Напомним, решение о транспортировке было принято 21 сентября на консилиуме в Пермской краевой клинической больнице во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В полёте пострадавших сопровождали специалисты федеральных медицинских центров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.