Олеся Максименко Пострадавшие и семьи погибших в ПГНИУ получат финансовую помощь от государства Единовременные выплаты составят от 200 тыс. до 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ университет

Константин Долгановский

Семьи погибших и пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия в ПГНИУ получат единовременные компенсации в размере от 200 тыс. до 1 млн руб. Соответствующее поручение Правительству РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он поручил также сделать всё необходимое, чтобы выплаты были произведены без задержек.

Напомним, ранее стало известно, что близким родственникам погибших при стрельбе в ПГНИУ выплатят из резервного фонда краевого правительства по одному миллиону рублей. Раненым направят по 500 тыс руб., тем, кто травмировался — по 100 тыс руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.