Елена Синица Семь пострадавших во время стрельбы в Перми перевезут сегодня в федеральные клиники Остальные продолжат лечение в пермских больницах Поделиться Поделиться Твитнуть

фото очевидцев. Стрельба ПГНИУ

Сегодня утром семерых тяжёлых пациентов, пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ, боротом МЧС перевезут в федеральные клиники для дальнейшего лечения. Такое распоряжение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщила в своём личном профиле в Instagram глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Она добавила, что остальные пострадавшие продолжат лечение в пермских клиниках. Крутень также сообщила, что на сегодняшний момент живы все 19 госпитализированных.





По оценке Михаила Мурашко, в больницах пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.





Напомним, в понедельник утром вооружённый 18-летний молодой человек зашёл в учебное учреждение и открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли.





Сегодня в Пермском крае день траура.

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