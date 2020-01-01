Учеба в школах Пермского края будет возобновлена 21 сентября В ближайшие дни Росгвардия повторно проверит тревожные кнопки Поделиться Поделиться Твитнуть

Занятия в школах, техникумах и колледжах Пермского края будут возобновлены завтра, 21 сентября. Сообщение об этом опубликовано на сайте краевого минобра.

«В течении дня в образовательных организациях проведены проверки систем безопасности, усилен охранный режим. В учреждения не будут допускаться посторонние лица, в том числе родители», — отмечается в сообщении. В ближайшие дни в регионе будут проведена повторная проверка тревожных кнопок и пропускной режим. Этим будет заниматься Росгвардия.

Напомним, что сегодня, 20 сентября занятия в учебных заведениях региона были отменены из-за стрельбы в кампусе Пермского государственного университета. 21 сентября объявлен в Пермском крае днём траура. В результате стрельбы погибли шесть человек, более двадцати получили ранения и травмы. Нападавший был обезврежен сотрудником ДПС Константином Калининым.

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