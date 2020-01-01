Открыты «горячие линии» для родственников пострадавших в пермском университете По данным миздрава РФ, госпитализированы семь человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю открыта «горячая линия» для родственников пострадавших в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ).

По всем вопросам можно обращаться по номеру 8 (342) 258-40-02.

Также получить информацию о том, есть ли родственник в числе пострадавших, и в каком медучреждении он находится на лечении, можно по телефону 8 (342) 254-80-02, 8 (342) 258-07-87.

В краевом фонде соцподдержки населения открыта горячая линия. Номера скорой социальной помощи:

– для стационарного телефона – 129;

– для мобильного телефона – 8 (800) 100-83-05.

Помощь психологов:

– Краевого психологического центра: 8 (800)100-83-05;

– Краевой клинической психиатрической больницы: 8 (800) 200-89-11;

Сегодня около 11 часов утра студент вуза открыл стрельбу в университетском кампусе. Шесть человек погибли, 24 пострадали. О количестве госпитализированных и их состоянии в минздраве края обещают рассказать позже.

Ранее ТАСС со ссылкой на федеральный минздрав сообщил о семи госпитализированных, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней тяжести.

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