В Пермь вылетают главы минздрава и минобрнауки Распоряжение главы российского кабмина связано с трагическими событиями в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко срочно вылететь в Пермь, об этом сообщает telegram-канал правительства России.

Экстренная командировка вызвана трагическими событиями на территории кампуса ПГНИУ.

Сегодня утром в университете студент вуза открыл стрельбу. В результате погибли восемь человек, несколько получили ранения. Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело.

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