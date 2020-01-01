В Чайковском на выборах в Заксобрание победил коммунист
Кандидата от «Единой России» здесь не было
По результатам подсчёта 100% голосов в округе №22 (Чайковский) победу на выборах в Заксобрание одержал коммунист и депутат Чайковской думы Алексей Наборщиков. Он набрал порядка 47,37% голосов. Действующий депутат ЗС Аркадий Непряхин («Справедливая Россия») уступает ему почти 20% голосов: он набрал около 28,61%.
Напомним, «Единая Россия» выдвинула здесь гендиректора ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова. Однако 20 августа он умер от
коронавируса.
В этой ситуации краевые власти делали ставку на Непряхина.
Отметим, что в 2018 году на выборах в Чайковскую думу
коммунисты показали неплохой результат, в альянсе с ЛДПР завоевав 13 из 25 мест.
Алексей Наборщиков был вице-спикером.
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