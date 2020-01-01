В бюллетенях на избирательном участке в Перми оставили снятого с выборов кандидата Из списков забыли вычеркнуть Александру Семёнову Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщил «Новому компаньону» координатор движения «Голос» Виталий Ковин, на избирательном участке №3432 из примерно 100 бюллетеней не вычеркнули Александру Семёнову — члена независимой коалиции «Плюс один», баллотировавшейся по округу №21 на выборах в Пермскую гордуму.

В крайизбиркоме информацию подтвердили и сообщили, что «данный факт был выявлен и оперативно исправлен. На данный момент несоответствия во всех бюллетенях устранены. Правовых последствий данная ситуация за собой не влечёт. При подведении итогов голосования по данному участку данные бюллетени учитываться не будут».

Напомним, от участия в выборах самовыдвиженец Александра Семёнова была отстранена по решению Свердловского районного суда 6 августа текущего года. Суд признал, что она была связана с работой пермского штаба Алексея Навального — экстремистской и запрещённой в РФ организацией. 14 августа Пермский краевой суд подтвердил правомерность решения первой судебной инстанции.

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