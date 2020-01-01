Пермский краевой суд подтвердил решение о снятии с выборов участницы коалиции «Плюс один»
Александра Семёнова в соцсетях призывает голосовать за коммуниста
Сегодня Пермский краевой суд оставил в силе решение Свердловского районного суда об отмене регистрации в качестве кандидата члена независимой коалиции «Плюс один» Александры Семёновой. Она баллотировалась по округу №21 на выборах в Пермскую гордуму.
Суд согласился что она была связана с работой пермского штаба Алексея Навального. А эта организация является экстремисткой и запрещённой в РФ.
Напомним, с иском обратился конкурент Семёновой,
самодвиженец, студент ПНИПУ Родион Исайкин. Сама Семёнова на своей странице в
Facebook отмечала, что избирком запрашивал данные в минюсте о причастности к
экстремистским организациям. И ответ был отрицательным. В противном случае её
бы не зарегистрировали.
В крайизбиркоме пояснили, что на момент принятия решения о регистрации кандидата, в распоряжении комиссии не было судебного решения о причастности Семёновой к деятельности экстремисткой организации. Им стало решение Свердловского суда, правомерность которого подтвердил краевой.
Александра Семёнова является членом предвыборной коалиции
«Плюс один». Кроме неё и Исайкина (кстати, молодогвардейца в прошлом) в округе
№21 баллотируются предприниматель Николай Булатов («Единая Россия»), временно
неработающий Михаил Поздеев (КПРФ) социальный педагог школы №2 Ксения Нохрина
(ЛДПР) и руководитель отдела автоматизации ООО «Центр Торговых Технологий
«Партнер ККМ» Николай Шолгин («Справедливая Россия — За правду»).
В Facebook
Александра Семёнова призывает своих избирателей голосовать за коммуниста
Михаила Поздеева: все наказы она передала ему.
Выборы в Пермскую гордуму седьмого созыва пройдут 17-19
сентября.
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