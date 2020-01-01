Пермский краевой суд подтвердил решение о снятии с выборов участницы коалиции «Плюс один» Александра Семёнова в соцсетях призывает голосовать за коммуниста Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня Пермский краевой суд оставил в силе решение Свердловского районного суда об отмене регистрации в качестве кандидата члена независимой коалиции «Плюс один» Александры Семёновой. Она баллотировалась по округу №21 на выборах в Пермскую гордуму.

Суд согласился что она была связана с работой пермского штаба Алексея Навального. А эта организация является экстремисткой и запрещённой в РФ.

Напомним, с иском обратился конкурент Семёновой, самодвиженец, студент ПНИПУ Родион Исайкин. Сама Семёнова на своей странице в Facebook отмечала, что избирком запрашивал данные в минюсте о причастности к экстремистским организациям. И ответ был отрицательным. В противном случае её бы не зарегистрировали.

В крайизбиркоме пояснили, что на момент принятия решения о регистрации кандидата, в распоряжении комиссии не было судебного решения о причастности Семёновой к деятельности экстремисткой организации. Им стало решение Свердловского суда, правомерность которого подтвердил краевой.

Александра Семёнова является членом предвыборной коалиции «Плюс один». Кроме неё и Исайкина (кстати, молодогвардейца в прошлом) в округе №21 баллотируются предприниматель Николай Булатов («Единая Россия»), временно неработающий Михаил Поздеев (КПРФ) социальный педагог школы №2 Ксения Нохрина (ЛДПР) и руководитель отдела автоматизации ООО «Центр Торговых Технологий «Партнер ККМ» Николай Шолгин («Справедливая Россия — За правду»).

В Facebook Александра Семёнова призывает своих избирателей голосовать за коммуниста Михаила Поздеева: все наказы она передала ему.

Выборы в Пермскую гордуму седьмого созыва пройдут 17-19 сентября.

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