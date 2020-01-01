Свердловский суд снял с участия в выборах оппозиционного кандидата Александру Семёнову уличили в экстремизме Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд удовлетворил жалобу об отмене регистрации Александры Семёновой в качестве кандидата по округу №21 на выборах в Пермскую гордуму. Суд признал, что она была связана с работой пермского штаба Алексея Навального. А эта организация является экстремисткой и запрещённой в РФ.

Напомним, с иском обратился конкурент Семёновой, самодвиженец, студент ПНИПУ Родион Исайкин. Он указал, что она причастна к деятельности экстремистской организации. Речь идёт о пермском штабе Алексея Навального, который возглавлял её супруг Сергей Ухов. Сама Семёнова на своей странице в Facebook отмечала, что избирком запрашивал данные в минюсте о причастности к экстремистским организациям. И ответ был отрицательным. В противном случае её бы не зарегистрировали.

В крайизбиркоме пояснили, что на момент принятия решения о регистрации кандидата, в распоряжении комиссии не было судебного решения о причастности Семёновой к деятельности экстремисткой организации. Сегодня это решение состоялось.

На обжалование решения у кандидата есть пять дней. Как сообщает телеграм-канал «За выборы», представитель Александры Семёновой заявил, что будет подавать апелляцию.

Александра Семёнова является членом предвыборной коалиции «Плюс один». Кроме неё и Исайкина (кстати, молодогвардейца в прошлом) в округе №21 баллотируются предприниматель Николай Булатов («Единая Россия»), временно неработающий Сергей Пономарев (КПРФ) социальный педагог школы №2 Ксения Нохрина (ЛДПР) и руководитель отдела автоматизации ООО «Центр Торговых Технологий «Партнер ККМ» Николай Шолгин («Справедливая Россия — За правду»).

Выборы в Пермскую гордуму седьмого созыва пройдут 17-19 сентября.

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