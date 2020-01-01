Елена Синица Случаи COVID-19 выявлены в 91 школе Перми На сегодняшний день разобщено 390 классов Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на 16 сентября в связи с выявлением у учащихся COVID-19 разобщены 390 классов в 91 школе Перми (всего в краевом центре работает 101 школа). Когда класс разобщается, это означает, что дети перестают посещать очные занятия, пояснили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, добавив, что в «каждом классе буквально по одному заболевшему».

В ведомстве уточнили, что при разобщении класса составляется расписание уроков по предметам с указанием времени начала и окончания урока с учётом требований СанПин. Продолжительность урока зависит от возраста обучающихся и составляет от 20 до 35 минут.

Кроме этого, определяются контрольные точки и формы отчёта для оценки результативности обучающихся. Информация доводится до сведения родителей и детей через любые информационные ресурсы. В частности, через систему ЭПОС.

Отмечается, что администрация учреждения обеспечивает доступ детей к информационным ресурсам, задействованным для обучения на время разобщения. А вот платформу для обучения руководство выбирает самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что у пяти учащихся в разных классах пермской гимназии №6 подтверждён коронавирус. В результате было принято решение перевести на «дистанционку» классы, где обучались заболевшие.

Также стало известно, что все сотрудники сферы образования, не имеющие противопоказаний, должны поставить прививку от коронавируса.

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