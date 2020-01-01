Елена Синица Роспотребнадзор: «Не имеющие противопоказаний сотрудники сферы образования должны поставить прививку от коронавируса» В ведомстве считают, что это поможет снизить заболеваемость среди детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Банникова

Все сотрудники сферы образования, не имеющие противопоказаний, должны поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления краевого Роспотребнадзора Надежда Коряковцева во время городского родительского онлайн-собрания 15 сентября.

«Отличие этого учебного года от предыдущего заключается в появлении специфической профилактики коронавируса — это вакцины. Вакцинация от COVID-19 внесена в национальный календарь прививок, — говорит Коряковцева, — Кроме этого, согласно постановлению главного санитарного врача края все работники сферы образования обязательно должны вакцинироваться против COVID-19. То есть все сотрудники, которые не имеют противопоказаний»

Вакцинацией мы добиваемся коллективного иммунитета, говорит Коряковцева. По её словам, если все сотрудники сферы образования будут вакцинированы, заболеваемость снизится. В том числе и среди детей.

Помимо этого, представитель ведомства напомнила, что сейчас за каждым классом закрепляется отдельный кабинет. Исключение — кабинеты со специализированным оборудованием. Проведение мероприятий в актовых и спортивных залах возможно также с присутствием одного класса.

Действует запрет на массовые мероприятия. Проводятся ежедневные «фильтры», чтобы выявить детей с температурой выше 37 градусов.

Коряковцева отметила, что в случае несоблюдения этих предписаний Роспотребнадзора, может быть заведено дело об административном правонарушении.

В случае выявления случая заражения коронавирусом, класс переводят на дистанционное обучение. Их «изолируют» на 14 дней.

«Мы надеемся, что эти правила соблюдаются в образовательных организациях. Но каждому родителю ещё нужно дополнительно взять на себя ответственность. Подойти серьёзно к вопросу отправления ребёнка в школу при катаральных явлениях. Вы должны думать не только о своём ребёнке, но и об окружающих детях. Эти прописные истины могут повлиять на ход нашей эпидемиологической ситуации и позволить нам продолжить учебный год офлайн», — заключила Надежда Коряковцева

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