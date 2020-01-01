Пять классов пермской гимназии №6 отправили на карантин из-за COVID-19 Переводить всё учебное заведение на «дистанционку» пока не будут Поделиться Поделиться Твитнуть

У пяти учащихся в разных классах пермской гимназии №6 подтверждён коронавирус. В результате было принято решение перевести на «дистанционку» классы, где обучались заболевшие, сообщает «Рифей».

Оснований для закрытия всей школы на сегодняшний день нет, подчеркнули в мэрии Перми.

Отмечается, что в гимназии соблюдаются все «антиковидные» меры.

Напомним, переводить класс на дистанционное обучение в случае выявления носителей инфекции среди учеников является предписанием Роспотребнадзора, опубликованным перед началом учебного года.

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