Елена Синица В Пермском политехе из-за случаев COVID-19 на «дистант» отправлено 20 групп Четырём процентам студентов из-за коронавируса запрещено посещать вуз Поделиться Поделиться Твитнуть

Сейчас в ПНИПУ из-за выявленных случаев COVID-19 дистанционно обучаются 20 академических групп. Это составляет 4 % от общего контингента студентов очной формы обучения. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

Так, на факультете химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий и гуманитарном факультете на дистанционный формат переведены по шесть групп. На других факультетах их количество составляет от одной до трёх. На двух факультетах (горно-нефтяном и прикладной математики и механики ) групп, выведенных на полный «дистант», нет.

В пресс-службе уточнили, что на следующей неделе 10 групп должны вернуться к очному обучению.

Напомним, студенты Политеха всех курсов и форм обучения возобновили очное обучение с 9 марта. Исключение составили учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 студентов.

В ПГНИУ, ПГГПУ И ПГИКе сообщили, что пока группы не переводили на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что у пяти учащихся в разных классах пермской гимназии №6 подтверждён коронавирус. В результате было принято решение перевести на «дистанционку» классы, где обучались заболевшие. На удаленный режим обучения переведены несколько классов и в других средних учебных заведениях города.

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